西非外交官称中国悄然加强对埃博拉疫情国家人员的入境限制

路透北京1月12日（记者 Megha Rajagopalan） - 在中国加大对西非国家抗击埃博拉疫情的支援之际，外交官们表示，中国悄然加强了对来自上述国家的学生和商人的入境限制。

利比里亚和塞拉利昂驻北京的外交官们称，一些国民因中国实施的新程序而不再来中国。利比里亚、塞拉利昂和几内亚是埃博拉疫情最严重的国家。

中国目前尚无埃博拉病毒感染案例。

“很多利比里亚人、几内亚人和塞拉利昂人经常来华开展业务，”利比里亚驻华大使Dudley Thomas McKinley在接受采访时说道。“这显然对他们构成了负面影响，导致往来减少。”

“这影响了这些国家前往中国的人数，无论是出于商业还是学习的目的。”他并表示计划向中国外交部提出这方面的关切。

中国外交部否认对西非国家公民的签证政策有任何改变。

塞拉利昂驻中国大使Victor Bockarie Foh称，他近期从塞拉利昂返回北京时也接受了更多检查。

“我在机场接受了非常严格地检查，”他说道，并表示他并不认为中国加强限制来自塞拉利昂的人是错误的。

“如果你着这样的病毒而来，就好像带来了炸弹。他们（中国）并没有关闭大门。他们只是谨慎。”

几内亚驻华大使馆对路透多次置评请求未予答复。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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