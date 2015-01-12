西非外交官称中国悄然加强对埃博拉疫情国家人员的入境限制

韩国总统候选人文在寅称韩国应在解决朝鲜核问题中承担积极角色
路透首尔5月9日 - 韩国总统热门候选人文在寅周二表示，韩国应在外交关系方面承担更为积极的角色，以遏制朝鲜的核威胁，而不是在美国和中国展开会谈时作壁上观。
路透北京1月12日（记者 Megha Rajagopalan） - 在中国加大对西非国家抗击埃博拉疫情的支援之际，外交官们表示，中国悄然加强了对来自上述国家的学生和商人的入境限制。
利比里亚和塞拉利昂驻北京的外交官们称，一些国民因中国实施的新程序而不再来中国。利比里亚、塞拉利昂和几内亚是埃博拉疫情最严重的国家。
中国目前尚无埃博拉病毒感染案例。
“很多利比里亚人、几内亚人和塞拉利昂人经常来华开展业务，”利比里亚驻华大使Dudley Thomas McKinley在接受采访时说道。“这显然对他们构成了负面影响，导致往来减少。”
“这影响了这些国家前往中国的人数，无论是出于商业还是学习的目的。”他并表示计划向中国外交部提出这方面的关切。
中国外交部否认对西非国家公民的签证政策有任何改变。
塞拉利昂驻中国大使Victor Bockarie Foh称，他近期从塞拉利昂返回北京时也接受了更多检查。
“我在机场接受了非常严格地检查，”他说道，并表示他并不认为中国加强限制来自塞拉利昂的人是错误的。
“如果你着这样的病毒而来，就好像带来了炸弹。他们（中国）并没有关闭大门。他们只是谨慎。”
几内亚驻华大使馆对路透多次置评请求未予答复。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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