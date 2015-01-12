西非外交官称中国悄然加强对埃博拉疫情国家人员的入境限制

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月12日 - 在中国加大对西非国家抗击埃博拉疫情的支援之际，外交官们表示，中国悄然加强了对来自上述国家的学生和商人的入境限制。
利比里亚和塞拉利昂驻北京的外交官们称，一些国民因中国实施的新程序而不再来中国。利比里亚、塞拉利昂和几内亚是埃博拉疫情最严重的国家。
中国目前尚无埃博拉病毒感染案例。
“很多利比里亚人、几内亚人和塞拉利昂人经常来华开展业务，”利比里亚驻华大使Dudley Thomas McKinley在接受采访时说道。“这显然对他们构成了负面影响，导致往来减少。”
“这影响了这些国家前往中国的人数，无论是出于商业还是学习的目的。”他并表示计划向中国外交部提出这方面的关切。
中国外交部否认对西非国家公民的签证政策有任何改变。
塞拉利昂驻中国大使Victor Bockarie Foh称，他近期从塞拉利昂返回北京时也接受了更多检查。
“我在机场接受了非常严格地检查，”他说道，并表示他并不认为中国加强限制来自塞拉利昂的人是错误的。
“如果你带着这样的病毒而来，就好像带来了炸弹。他们（中国）并没有关闭大门。他们只是谨慎。”
几内亚驻华大使馆对路透多次置评请求未予答复。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。