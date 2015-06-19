中国对围绕亚投行的诸多疑虑回应称“应多找辙、少找茬”

路透北京6月18日 - 中国外交部发言人陆慷周四在例行记者会上被问及有国家对亚投行的劳工、环保标准等不放心问题时称，中方认为对待本地区国家面临的一些现实问题，正确的态度应该是多在一块想想办法，多“找辙”，而不是对解决这些问题的努力去“找茬”。

已有57个国家作为意向创始成员国加入了亚投行，当中包括七国集团（G7）成员国英国、德国和法国。

美国和日本仍未加入，他们对亚投行的治理标准表示担心。亚投行被视为美国主导的世界银行和日本为首的亚开行的竞争对手。

陆慷称：“中国倡议设立亚投行的宗旨，实际上是为了实实在在地帮助本地区的发展中经济体解决他们面临的一些实际困难，带动地区共同发展富裕。”

“我们认为，对待本地区国家面临的一些现实问题，正确的态度应该是多在一块想想办法，多‘找辙’，而不是对解决这些问题的努力去‘找茬’。”

他还称，亚洲很多国家都是发展中国家，面临着基础设施建设的巨大需求，也面临着基础设施投资巨大的资金瓶颈和缺口。能够为他们多提供一些投融资平台，多提供一些融资和共同发展的贷款选择，这是一件好事。

“现在又有更多的国家愿意加入亚投行，这是一件令人高兴的事。有些国家暂时不能加入，这也可以理解。但是如果有的国家本身不愿意加入，还对其他国家解决问题的努力不断‘找茬’，这个心态就不是太可取了。”（完）

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