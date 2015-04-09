美智库卫星图片显示中国在南海美济礁填海造地

路透4月9日 - 美国战略与国际研究中心（CSIS）公布的卫星图片显示，中国迅速在美济礁填海造地，一些挖泥船在工作，海堤建成。菲律宾认为美济礁位于其专属经济区范围内。

美国战略与国际研究中心称，3月16日拍摄的图片显示美济礁附近有一些小型人造地，以及新的设施、加固后的海堤和建筑设备。

美国战略与国际研究中心亚洲海事透明度倡议组织在其网站上（amti.csis.org/）称，那里还有一些挖泥船，美济礁的入口已被扩大。

2月1日拍摄的图片显示，美济礁入口约几百米处有一艘中国两栖运输船。美国战略与国际研究中心称，这样一艘船能够容纳多达800名士兵，以及多达20辆两栖装甲车。

路透看到的拍摄于去年10月的图片显示，美济礁没有填海造地的活动。

日本《读卖新闻》周三报导称，美国国防部长卡特在接受其采访时，表达了对中国在斯普拉特利群岛（中国称南沙群岛）填海造地的担忧。

“我们对这些地方的军事化前景特别担忧。”卡特称。

中国则对围绕其在南海岛礁活动的指责予以驳斥，称这些活动是在中国主权范围内。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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