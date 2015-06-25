中国称菲律宾试图拉拢其他国家介入南海问题

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透北京6月25日 - 中国国防部周四指责菲律宾试图拉拢其他国家介入南海问题，刻意渲染地区紧张气氛。此前菲律宾与日本举行了海上联合演习。
日本和菲律宾官员称，三名菲律宾机组人员本周乘坐一架日本侦察机在礼乐滩边缘上空5,000英尺飞行，另有一架更小的菲律宾巡逻机伴飞。
中国国防部发言人杨宇军表示，有关国家间的双边军事合作应该有利于地区的和平与稳定，不应损害第三方利益。
“有的国家拉拢域外国家介入南海问题，大‘秀肌肉’，刻意渲染地区紧张气氛，这种做法只会给南海局势带来不利影响，”杨宇军说道。
杨宇军称，中日上周恢复了防务部门海空联络机制磋商，意在避免因误判引发的海空意外事件。
杨宇军指出，双方同意加快启动运行该机制的相关准备工作。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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