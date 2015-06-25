版本:
中国
时事要闻 | 2015年 6月 25日 星期四 18:54 BJT

中国称菲律宾试图拉拢其他国家介入南海问题

路透北京6月25日 - 中国国防部周四指责菲律宾试图拉拢其他国家介入南海问题，刻意渲染地区紧张气氛。此前菲律宾与日本举行了海上联合演习。

日本和菲律宾官员称，三名菲律宾机组人员本周乘坐一架日本侦察机在礼乐滩边缘上空5,000英尺飞行，另有一架更小的菲律宾巡逻机伴飞。

中国国防部发言人杨宇军表示，有关国家间的双边军事合作应该有利于地区的和平与稳定，不应损害第三方利益。

“有的国家拉拢域外国家介入南海问题，大‘秀肌肉’，刻意渲染地区紧张气氛，这种做法只会给南海局势带来不利影响，”杨宇军说道。

杨宇军称，中日上周恢复了防务部门海空联络机制磋商，意在避免因误判引发的海空意外事件。

杨宇军指出，双方同意加快启动运行该机制的相关准备工作。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐