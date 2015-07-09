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时事要闻 | 2015年 7月 9日 星期四 18:59 BJT

联合国人权高专指责中国安全立法 中方驳斥其“不专业”

路透北京7月9日 - 中国外交部发言人华春莹周四称联合国人权高专侯赛因对中方正常立法举措进行无端指责，称其不专业。

侯赛因周二称，中国新出台的《国家安全法》涉及领域极为宽泛，将限制公民权利和自由。

华春莹表示，侯赛因的声明是对中国内政的干涉，“暴露出其不专业，我们对此表示不满，坚决反对。 ”

华春莹在周四的例行记者会上指出，《国家安全法》的立法宗旨强调“保护人民的根本利益”，并明确规定“尊重和保障人权，依法保护公民的权利和自由”。

“联合国人权高专声明关于《国家安全法》可能限制公民权利和自由的说法，完全是无端揣测，是站不住脚的， ”华春莹说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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