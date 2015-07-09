联合国人权高专指责中国安全立法 中方驳斥其“不专业”

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京7月9日 - 中国外交部发言人华春莹周四称联合国人权高专侯赛因对中方正常立法举措进行无端指责，称其不专业。
侯赛因周二称，中国新出台的《国家安全法》涉及领域极为宽泛，将限制公民权利和自由。
华春莹表示，侯赛因的声明是对中国内政的干涉，“暴露出其不专业，我们对此表示不满，坚决反对。 ”
华春莹在周四的例行记者会上指出，《国家安全法》的立法宗旨强调“保护人民的根本利益”，并明确规定“尊重和保障人权，依法保护公民的权利和自由”。
“联合国人权高专声明关于《国家安全法》可能限制公民权利和自由的说法，完全是无端揣测，是站不住脚的， ”华春莹说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。