中国称“多个”国家将派员来华参加纪念二战阅兵

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京7月30日 - 中国国防部周四称，俄罗斯等“多个”国家明确表示将派员来华参加和观摩9月在北京举行的纪念二战阅兵。
外交官们曾对路透称，出席天安门阅兵活动的西方高官数量可能不多，因西方国家政府担忧一些问题，比如普京的出席和俄罗斯士兵参加阅兵。
“截至目前，已经有俄罗斯等多个国家明确表示，将派员来华参加和观摩阅兵，”国防部发言人杨宇军在例行记者会上说道。
中国媒体曾报导称蒙古国也将派兵参加阅兵。
杨宇军重申，阅兵的目的是为了缅怀先烈、珍视和平，是为了显示中国和各国人民共同扞卫世界和平的决心和能力。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。