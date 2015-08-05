版本:
中国
时事要闻 | 2015年 8月 5日 星期三 19:08 BJT

中国外长王毅称从没听说过日本首相安倍9月访华

路透北京8月5日 - 中国中央电视台报导称，中国外交部长王毅周三称，从来没有听说过日本首相安倍晋三将于9月访华。

报导援引王毅指出：“我从来没有听说过他要9月份访华这个事情。这个事情并不在日程上。”

王毅称，美国总统奥巴马还没有确定是否参加中国纪念二战结束的活动。

“九三活动首先是我们中国自己的活动，当然我们也欢迎外国的朋友们能够参加，特别是当年一起并肩作战的国家，”王毅说道。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐