中国指责菲律宾和美国一唱一和“极力渲染中国威胁”

台湾债市：五年券106/2期公债盘初尚未成交，长假在即交投意愿清淡
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月15日 - 中国外交部周五指责菲律宾与美国一道“极力渲染中国威胁”。
美国国务卿克里周六将访华，预计会表明美国政府致力于确保舰船和飞机在南中国海的通行自由。中国在克里来访前提高了对菲律宾的批评力度。
近期的卫星图片显示，大约从2014年3月开始，中国在南沙群岛七个岛礁上填海造地，在永暑礁建造军用飞机跑道，并有可能在另外一个岛礁上也在建设跑道。
菲律宾呼吁采取紧急行动。
外交部发言人华春莹指责菲律宾“无视地区国家共同利益，不断采取使争议复杂化、扩大化的挑衅举动”。
华春莹还说道：“我感到最近菲律宾一些人跳得很高，同某些国家的某些人一唱一和，极力渲染中国威胁，制造地区局势紧张气氛。”
“这出双簧演得挺抓人眼球，但是正如大家看到的，目前南海形势总体稳定，”她在例行记者会上说道。
华春莹重申，“中方将坚定维护国家主权和正当权益，坚决应对一切挑衅行为。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。