中国指责菲律宾和美国一唱一和“极力渲染中国威胁”

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京5月15日 - 中国外交部周五指责菲律宾与美国一道“极力渲染中国威胁”。

美国国务卿克里周六将访华，预计会表明美国政府致力于确保舰船和飞机在南中国海的通行自由。中国在克里来访前提高了对菲律宾的批评力度。

近期的卫星图片显示，大约从2014年3月开始，中国在南沙群岛七个岛礁上填海造地，在永暑礁建造军用飞机跑道，并有可能在另外一个岛礁上也在建设跑道。

菲律宾呼吁采取紧急行动。

外交部发言人华春莹指责菲律宾“无视地区国家共同利益，不断采取使争议复杂化、扩大化的挑衅举动”。

华春莹还说道：“我感到最近菲律宾一些人跳得很高，同某些国家的某些人一唱一和，极力渲染中国威胁，制造地区局势紧张气氛。”

“这出双簧演得挺抓人眼球，但是正如大家看到的，目前南海形势总体稳定，”她在例行记者会上说道。

华春莹重申，“中方将坚定维护国家主权和正当权益，坚决应对一切挑衅行为。”（完）