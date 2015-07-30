中国称“多个”国家将派员来华参加纪念二战阅兵

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京7月30日 - 中国国防部周四称，俄罗斯等“多个”国家明确表示将派员来华参加和观摩9月在北京举行的纪念二战阅兵。

外交官们曾对路透称，出席天安门阅兵活动的西方高官数量可能不多，因西方国家政府担忧一些问题，比如普京的出席和俄罗斯士兵参加阅兵。

“截至目前，已经有俄罗斯等多个国家明确表示，将派员来华参加和观摩阅兵，”国防部发言人杨宇军在例行记者会上说道。

中国媒体曾报导称蒙古国也将派兵参加阅兵。

杨宇军重申，阅兵的目的是为了缅怀先烈、珍视和平，是为了显示中国和各国人民共同扞卫世界和平的决心和能力。（完）