中国称“多个”国家将派员来华参加纪念二战阅兵

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月30日 - 中国国防部周四称，俄罗斯等“多个”国家明确表示将派员来华参加和观摩9月在北京举行的纪念二战阅兵。
外交官们曾对路透称，出席天安门阅兵活动的西方高官数量可能不多，因西方国家政府担忧一些问题，比如普京的出席和俄罗斯士兵参加阅兵。
“截至目前，已经有俄罗斯等多个国家明确表示，将派员来华参加和观摩阅兵，”国防部发言人杨宇军在例行记者会上说道。
中国媒体曾报导称蒙古国也将派兵参加阅兵。
杨宇军重申，阅兵的目的是为了缅怀先烈、珍视和平，是为了显示中国和各国人民共同扞卫世界和平的决心和能力。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”