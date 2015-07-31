中国批评美国推动南海地区“军事化”

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京7月30日 - 中国国防部周四指责美国借巡航和联合军演推动南海地区“军事化”。

国防部发言人杨宇军在例行记者会上称，美方罔顾事实，肆意歪曲渲染渲染“中国军事威胁”，挑拨中国与南海周边国家之间的关系。

“中方对美方推动南海地区军事化表示高度关切，”杨宇军说道。“美方这种做法也不得不让人怀疑，美方是不是唯恐天下不乱？”

杨宇军指出，美方长期以来派舰机在南海海域频繁开展对华抵近侦察，“近期又进一步强化军事同盟，加大军事存在，频繁举行联合军演。”

他表示，如果美方有的人士愿意乘坐民航欣赏中国南海的美丽风光，我们还是可以表示欢迎的。

有报导称菲律宾渔民在黄岩岛附近发现有中国标记的图标，杨宇军对这些报导表示关切。