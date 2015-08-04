中国外长王毅将访问塞拉利昂、利比里亚和几内亚

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月4日 - 中国外交部周二称，外交部长王毅本周将出访受埃博拉疫情影响最严重的三个非洲国家。
中国外交部发布声明指出，王毅将于8月8日至10日对塞拉利昂、利比里亚和几内亚进行正式访问。
王毅目前在东南亚，他将在那里参加本周举行的一个地区安全峰会。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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