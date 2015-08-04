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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 11:44 BJT

中国外长王毅将访问塞拉利昂、利比里亚和几内亚

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月4日 - 中国外交部周二称，外交部长王毅本周将出访受埃博拉疫情影响最严重的三个非洲国家。

中国外交部发布声明指出，王毅将于8月8日至10日对塞拉利昂、利比里亚和几内亚进行正式访问。

王毅目前在东南亚，他将在那里参加本周举行的一个地区安全峰会。(完)

编译：李富强 发稿：程芳

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