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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 16:33 BJT

中国对七国集团南海问题声明表示强烈不满

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京5月27日 - 中国外交部发言人华春莹周五称，中国对七国集团领导人有关南海问题的声明表示强烈不满。

七国集团领导人周四一致认为有必要就西太平洋地区的海洋主权声索释出强烈讯息。(完)

编译：李富强 发稿：王琛

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