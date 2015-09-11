中国称“伊斯兰国”组织绑架的人员中可能有中国公民

《中国重要政经日程》--1月22日-9月
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月11日 - 中国外交部周五称，“伊斯兰国”组织绑架的人员中有一人与一名在国外失踪的中国公民特征相符。
伊斯兰国本周公布了两名人质的照片，其中一名被认定为中国籍男子范京辉。
“经初步核实，有关媒体公布的两名被绑架人员中，有一人与一名在国外失踪的中国公民特征相符，”外交部发言人洪磊在例行记者会上说道。
洪磊表示，中国政府有关部门已启动应急机制开展相关工作，并重申中国政府坚决反对任何针对无辜平民的暴力行为。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *2008年 2007年 2006年 *2005年