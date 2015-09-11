中国称“伊斯兰国”组织绑架的人员中可能有中国公民

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月11日 - 中国外交部周五称，“伊斯兰国”组织绑架的人员中有一人与一名在国外失踪的中国公民特征相符。

伊斯兰国本周公布了两名人质的照片，其中一名被认定为中国籍男子范京辉。

“经初步核实，有关媒体公布的两名被绑架人员中，有一人与一名在国外失踪的中国公民特征相符，”外交部发言人洪磊在例行记者会上说道。

洪磊表示，中国政府有关部门已启动应急机制开展相关工作，并重申中国政府坚决反对任何针对无辜平民的暴力行为。（完）