中国外交部召见日本驻华大使 谴责日内阁成员参拜靖国神社

美国联合航空因强拖乘客下机事件 面临排山倒海压力
路透4月11日 - 美国联合航空公司及其执行长周二面临排山倒海而来的压力，该公司因机位超卖，周日强拖一名乘客下飞机好让四名员工可以搭机，此举引发全球哗然。
路透北京8月15日 - 中国外交部周四表示，该部副部长刘振民今日上午已就日本内阁成员参拜靖国神社一事，紧急召见日本驻华大使木寺昌人，表示强烈抗议和严厉谴责。
“日本内阁成员参拜供奉有二战甲级战犯的靖国神社，是对历史正义和人类良知的公然挑战，严重伤害中国等亚洲受害国人民感情。”外交部发言人洪磊对记者表示。
他称，日本当政者对靖国神社等历史问题的态度事关中日关系的政治基础。不管日本领导人以何种形式和身份参拜靖国神社，其实质都是企图否认和美化日本军国主义那段侵略历史，继而挑战二战结果和战后国际秩序，必将遭到中国等亚洲国家和国际社会的坚决反对和同声谴责。
“我们敦促日本切实恪守深刻反省侵略历史的表态和承诺，以实际行动取信于国际社会，否则日本同亚洲邻国的关系就没有未来。”他称。(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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