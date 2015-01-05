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时事要闻 | 2015年 1月 5日 星期一 17:29 BJT

中国就朝鲜逃兵枪杀四名中国边民向朝方提出交涉（更新版）

（新增中国外交部发言人评论）

路透首尔1月5日 - 中国周一称，已经就朝鲜逃兵越境枪杀中国边民向朝鲜提出交涉。此前有媒体报导称，上月底一名疑似朝鲜逃兵在中国边境城市和龙市抢劫时杀害了四名中国人。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，中国公安部门正依法处理该案。

韩联社的报导称，这名逃兵在中朝分界的图们江以北被中国当局抓获。报导援引未具名的消息人士称，这起事件发生于12月28日。

韩国《东亚日报》称，朝鲜在事件发生后调整了其边境部队。

韩国统一部表示无法确认上述报导内容。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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