中国称日本须深刻反省并以实际行动纠正错误

路透北京9月25日电---中国外交部副部长张志军周二重申,中方绝不会容忍日本损害中国领土主权的单方面行为,日方必须打消幻想,深刻反省并以实际行动纠正错误,回到两国领导人达成的共识和谅解上来.

他是在与日本常务副外长河相周夫在北京举行钓鱼岛问题磋商时做上述表示的.

外交部网站刊登的新闻稿称,张志军再次重申钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的神圣领土,而日本公然对钓鱼岛采取所谓"国有化"等非法行动,是对中国领土的严重侵犯.

中日两国同意就钓鱼岛问题继续保持磋商.(完)

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--发稿 乔艳红; 审校 张喜良

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