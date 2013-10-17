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时事要闻 | 2013年 10月 17日 星期四 16:03 BJT

中国外交部对美国债务上限问题得到解决表示欢迎

路透北京10月17日 - 中国外交部周四表示，对美国债务上限问题得到解决表示欢迎，此举结束了联邦政府停摆的局面，并将美国从历史性违约的边缘拉回，否则可能引发金融灾难。

外交部发言人华春莹在例行发布会上表示，美国达成财政协议符合美国自身利益，也对国际经济稳定和发展有利。

作为美国最大的债权人，中国此前已经敦促美国采取果断措施避免债务违约，并保证中国投资的安全。(完)

(编译 朱晓军；审校 屈桂娟)

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