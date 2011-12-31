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时事要闻 | 2011年 12月 31日 星期六 17:35 BJT

深圳一男子因感染禽流感死亡

路透北京12月31日电---据中国国有媒体报导，广东省深圳市一名男子周六死於禽流感。他在一周前因高烧入院接受治疗。

新华社的报导称，这名39岁的公交司机12月21日发病，12月25日因严重肺炎入住当地一家医院。

报导称，这名男子於今日下午13时许被宣告死亡，并确认为感染H5N1高致病性禽流感。

据《南方日报》的一篇报导，与其有过密切接触的120位人士，目前均未有异常表现。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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