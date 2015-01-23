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时事要闻 | 2015年 1月 23日 星期五 13:43 BJT

中国渔船与一货船在韩国附近海域相撞 10人失踪

路透北京1月23日 - 新华社周五报导称，一艘中国渔船在韩国附近海域与一艘货船相撞，渔船上10人失踪，三人获救。

新华社援引韩联社报导称，事故发生在周四晚间，地点在韩国济州岛附近公海。

报导没有提到货船的身份或其船员信息。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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