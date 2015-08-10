台风“苏迪罗”肆虐中国东部沿海 14人死亡--新华

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京8月9日 - 台风“苏迪罗”周日肆虐中国东部沿海地区，导致14人死亡，有关部门疏散了几十万人。
新华社报导称，据浙江省防指最新消息，因灾死亡14人，失踪4人，其中因山洪泥石流导致房屋倒塌死亡8人，山洪冲走致死5人，山体滑坡塌方致死1人。
报导指出，台风“苏迪罗”导致浙江省18.84万人转移，福建省32万人转移。530多架次航班取消，191对动车停运。
台风“苏迪罗”在台湾导致七人死亡及五人失踪，逾400人受伤；随后通过台湾海峡，周六晚间抵达福建省。
报导称，台风“苏迪罗”周日进入浙江省和江西省。Tropical Storm Risk网站在“苏迪罗”登陆后将其降为热带风暴。（完）
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。