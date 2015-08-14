天津爆炸事故遇难人数升至56人 其中消防人员21名--新华

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京8月13日 - 中国官方媒体--新华社周五公布最新数据称，截至15时，天津港国际物流中心区域爆炸事故遇难人数升至56人，其中消防人员21名；住院治疗721人，其中危重症25人，重症33人。
天津市委宣传部副部长龚建生上午在新闻发布会上称，截至早上9点，17个监测点监控数据显示，污染物、有机污染物、有毒物质、常规污染物等的检测数据目前接近正常值，而且事故区域风向有利于污染物向海中扩散，目前环境空气质量对居民生活不会有太多影响。
但他也表示，现场还有未爆炸化学品，后续将加强检测，随时对外披露。
周三晚间23时20分左右，天津港国际物流中心区域内瑞海公司所属危险品仓库（系民营企业）发生剧烈爆炸，第一次爆炸相当于3吨TNT，30秒后发生的第二次爆炸相当于21吨TNT。
国务院周五下发紧急通知，要求立即在全国范围内深入开展危险化学品和易燃易爆物品专项整治，立即组织对所有危险化学品和易燃易爆物品生产、经营、运输、仓储企业进行一次全面排查。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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