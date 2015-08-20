彻查天津爆炸事故责任 补偿群众及企业损失--中共中央政治局

路透北京8月20日 - 中国中共中央政治局周四上午召开会议指出，对天津港8·12爆炸事故要彻查事故责任并严肃追责，对事故周边群众及企业的受损情况，合情合理研究制定救助、补偿方案。

“国务院事故调查组要查清事故原因，查明事故性质和责任，不放过一丝疑点，不论涉及到谁都要一查到底，依法依规严肃追责，对涉及玩忽职守、失职渎职、违法违规的决不姑息，”新华社援引中央政治局会议内容称。

会议表示，要妥善安排好受灾群众临时生活救助，抓紧核查事故周边群众及企业的受损情况，依法依规、合情合理研究制定救助、补偿方案；对牺牲的消防人员，不论什么性质编制，要一视同仁给予荣誉和做好抚恤。

同时，要在确保安全的前提下，稳妥处置各类易燃易爆危险化学品，坚决避免发生次生事故，并准确摸清现场存留的各种危化品，科学制定现场清理方案。

会议并指出，要对事故区域周边大气、土壤、水质等进行24小时不间断监测，准确发布监测数据，完善应急处置预案，严防发生重大环境污染事故。

上周三（12日）晚间23时20分左右，天津港国际物流中心区域内瑞海公司所属危险品仓库（系民营企业）发生剧烈爆炸，第一次爆炸相当于3吨TNT，30秒后发生的第二次爆炸相当于21吨TNT。事故造成严重死伤，港口、厂房及近万辆汽车亦遭损毁。

中国最高人民检察院周二宣布，对天津市滨海新区规划和国土资源管理局原党组书记、副局长彭博（副厅级）以涉嫌受贿犯罪立案侦查，并采取强制措施。案件侦查工作正在进行中。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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