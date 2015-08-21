路透北京8月21日 - 中国天津港“8.12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故周五召开第十二次新闻发布会宣布，天津爆炸事故遇难人数升至116人，失联人员降为60人。

截至21日下午3时，事故遇难者116人已全部确认身份，其中公安消防人员19人，天津港消防46人，民警7人，其他44人。

失联人数为60人。其中，公安消防人员5人，天津港消防34人，民警4人，其他17人。

住院治疗646人，其中危重病人13人，重症39人。目前已经出院144人。

中国中共中央政治局周四上午召开会议指出，对天津港8·12爆炸事故要彻查事故责任并严肃追责，对事故周边群众及企业的受损情况，合情合理研究制定救助、补偿方案。

8月12日（周三）晚间23时20分左右，天津港国际物流中心区域内瑞海公司所属危险品仓库（系民营企业）发生剧烈爆炸，第一次爆炸相当于3吨TNT，30秒后发生的第二次爆炸相当于21吨TNT。事故造成严重死伤，港口、厂房及近万辆汽车亦遭损毁。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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