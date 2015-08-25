天津港爆炸事故遇难人数升至135人 仍有38人失联

路透北京8月25日 - 中国天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故现场新闻中心最新消息，截至今日（周二）下午3时，爆炸事故遇难人数升至135人，仍有38人失联。

据天津市政府新闻办公室官方微博天津发布报道，事故遇难者中已确认身份135人，其中公安消防人员21人，天津港消防人员60人，民警7人，其他人员47人。

失联者中，包括公安消防人员3人，天津港消防人员20人，民警4人，其他人员11人。

此外，住院治疗人数582人，其中危重症11人，重症25人，累计出院216人。

中共中央政治局上周四召开会议指出，对天津港8·12爆炸事故要彻查事故责任并严肃追责，对事故周边群众及企业的受损情况，合情合理研究制定救助、补偿方案。

8月12日晚间23时20分左右，天津港国际物流中心区域内瑞海公司所属危险品仓库（系民营企业）发生剧烈爆炸，第一次爆炸相当于3吨TNT，30秒后发生的第二次爆炸相当于21吨TNT。事故造成严重死伤，港口、厂房及近万辆汽车亦遭损毁。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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