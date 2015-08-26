天津港爆炸事故遇难人数升至139人 仍有34人失联

路透北京8月26日 - 中国天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故现场新闻中心最新消息称，截至周三下午3时，爆炸事故遇难人数升至139人，仍有34人失联。

据天津市政府新闻办公室官方微博天津发布报导，事故遇难者全部已确认身份，其中公安消防人员21人，天津港消防人员63人，民警8人，其他人员47人。

失联者中，包括公安消防人员3人，天津港消防人员17人，民警3人，其他人员11人。 此外，住院治疗人数527人，其中危重症10人，重症24人，累计出院272人。

中共中央政治局上周四召开会议指出，对天津港8·12爆炸事故要彻查事故责任并严肃追责，对事故周边群众及企业的受损情况，合情合理研究制定救助、补偿方案。

8月12日晚间23时20分左右，天津港国际物流中心区域内瑞海公司所属危险品仓库（系民营企业）发生剧烈爆炸，第一次爆炸相当于3吨TNT，30秒后发生的第二次爆炸相当于21吨TNT。事故造成严重死伤，港口、厂房及近万辆汽车亦遭损毁。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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