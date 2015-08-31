天津港爆炸事故遇难人数升至158人 失联15人

路透北京8月31日 - 新华社新华视点微博周一称，中国天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故，截至８月３１日下午３时，共发现遇难者人数158人，已确认身份158人。

其中，公安消防人员23人，天津港消防人员71人，民警11人，其他人员53人。目前，尚有失联人员15人，其中包括公安消防人员1人，天津港消防人员9人，其他人员5人。

新华社上周四报导，天津港“8·12”特别重大火灾爆炸事故发生后，检察机关已经以涉嫌玩忽职守罪等对天津市交通委主任等逾10名官员立案侦查并采取刑事强制措施，公安机关对瑞海公司及相关人员12人以涉嫌重大责任事故罪等刑事拘留。

8月12日晚间23时20分左右，天津港国际物流中心区域内瑞海公司所属危险品仓库（系民营企业）发生剧烈爆炸，第一次爆炸相当于3吨TNT，30秒后发生的第二次爆炸相当于21吨TNT。事故造成严重死伤，港口、厂房及近万辆汽车亦遭损毁。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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