天津港爆炸事件或导致至少15亿美元的货物损失--贸易机构

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透伦敦9月15日 - 一家贸易机构周二称，中国天津港上月爆炸或导致至少15亿美元的货物损失，并且对海上保险业造成“重大冲击”。
“我们预计将至少有15亿美元的货物损失，据一些报导称，最终数字可能高达60亿美元，”国际海上保险联盟(IUMI)货物委员会主席Nick Derrick在一份声明中称。
他还表示，这次事故应当“给所有货物保险商敲醒警钟”。
Marsh & McLennan (MMC.N)旗下再保险经纪商佳达(Guy Carpenter)本月稍早称，爆炸导致的建筑物、货物、集装箱和财产方面的保险损失总额或达33亿美元。
瑞士信贷曾在8月爆炸发生数日后估测，初始损失保险损失约为10亿-15亿美元。(完)
(编译 刘秀红；审校 张涛)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。