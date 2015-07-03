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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 17:19 BJT

新疆和田地震导致至少六人死亡 数千间房屋受损

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京7月3日 - 中国政府和官媒称，新疆周五发生的地震导致至少六人死亡、数十人受伤，几千间房屋倒塌或受损。

官员们称，地震发生在新疆和田西北约160公里，很多老旧房屋倒塌。

中国国家应急广播在其网站上称，死者中包括一对父子。

民政部指出，地震导致3,000间房屋倒塌和严重损坏，已向灾区调运1,000顶帐篷。

新华社报导称，受伤人数约50人。(完) 编译：李富强 发稿：王凤昌

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