台风“苏迪罗”肆虐中国东部沿海 14人死亡--新华

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月9日 - 台风“苏迪罗”周日肆虐中国东部沿海地区，导致14人死亡，有关部门疏散了几十万人。
新华社报导称，据浙江省防指最新消息，因灾死亡14人，失踪4人，其中因山洪泥石流导致房屋倒塌死亡8人，山洪冲走致死5人，山体滑坡塌方致死1人。
报导指出，台风“苏迪罗”导致浙江省18.84万人转移，福建省32万人转移。530多架次航班取消，191对动车停运。
台风“苏迪罗”在台湾导致七人死亡及五人失踪，逾400人受伤；随后通过台湾海峡，周六晚间抵达福建省。
报导称，台风“苏迪罗”周日进入浙江省和江西省。Tropical Storm Risk网站在“苏迪罗”登陆后将其降为热带风暴。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”