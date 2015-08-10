台风“苏迪罗”肆虐中国东部沿海 14人死亡--新华

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月9日 - 台风“苏迪罗”周日肆虐中国东部沿海地区，导致14人死亡，有关部门疏散了几十万人。

新华社报导称，据浙江省防指最新消息，因灾死亡14人，失踪4人，其中因山洪泥石流导致房屋倒塌死亡8人，山洪冲走致死5人，山体滑坡塌方致死1人。

报导指出，台风“苏迪罗”导致浙江省18.84万人转移，福建省32万人转移。530多架次航班取消，191对动车停运。

台风“苏迪罗”在台湾导致七人死亡及五人失踪，逾400人受伤；随后通过台湾海峡，周六晚间抵达福建省。

报导称，台风“苏迪罗”周日进入浙江省和江西省。Tropical Storm Risk网站在“苏迪罗”登陆后将其降为热带风暴。（完）