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时事要闻 | 2015年 7月 3日 星期五 09:44 BJT

中国新疆发生里氏6.1级地震---美国地质调查局

路透悉尼7月3日 - 美国地质调查局(USGS)表示，中国新疆周五发生里氏6.1级地震。

USGS称，这个浅层地震发生在和田市西北部160公里处，震源深度为10公里。目前尚未立即传出伤亡报告。

先前初步公布的规模是6.3级。(完)

(编译 李婷仪 审校 于春红)

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