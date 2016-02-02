中国第一季柴油出口量或将触及迄今同期内最高水准--消息

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透新加坡2月2日 - 行业消息人士称，2016年第一季中国柴油出口量料将创下史上同期的纪录高位，在柴油利润率接近六年低点之际，中国向亚洲大量出口。
三位知情消息人士称，今年第一季，中石化(0386.HK) 600028.S、中石油(601857.SS) (0857.HK)和中海油(0883.HK)每月料出口约70至100万吨柴油。
这三家企业通常不会对交易情况发表评论。
实际出口量可能会更高，因为目前还不能得到独立炼厂的估算数量；去年独立炼厂首次获得出口配额，今年再次获得。
基于可获得的海关数据，这将是1999年第一季以来最高月度均值。
由于原油价格低迷，且为满足盈利的汽油需求，亚洲炼厂无不卯足全力提高加工量，这导致柴油供应过剩。但中国经济放缓意味矿业、建筑业和运输业的柴油需求减少。
新加坡炼油利润1月平均在近三年高位的每桶9.96美元，柴油利润则徘徊于接近六年低点水准。
“这不仅和需求有关，还关乎庞大产量是否符合经济效益。”一中国炼厂消息人士称。
“当油价每桶只有大约30美元时，利润接近每桶10美元，这根本不合理。”
在中国经济增长降温之际，柴油需求增长赶不上供应过剩，只能外流并储存在欧洲外海的船上。(完)
(编译 于春红/张若琪 审校 张明钧/张涛)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)