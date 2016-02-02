中国第一季柴油出口量或将触及迄今同期内最高水准--消息

路透新加坡2月2日 - 行业消息人士称，2016年第一季中国柴油出口量料将创下史上同期的纪录高位，在柴油利润率接近六年低点之际，中国向亚洲大量出口。

三位知情消息人士称，今年第一季，中石化(0386.HK) 600028.S、中石油(601857.SS) (0857.HK)和中海油(0883.HK)每月料出口约70至100万吨柴油。

这三家企业通常不会对交易情况发表评论。

实际出口量可能会更高，因为目前还不能得到独立炼厂的估算数量；去年独立炼厂首次获得出口配额，今年再次获得。

基于可获得的海关数据，这将是1999年第一季以来最高月度均值。

由于原油价格低迷，且为满足盈利的汽油需求，亚洲炼厂无不卯足全力提高加工量，这导致柴油供应过剩。但中国经济放缓意味矿业、建筑业和运输业的柴油需求减少。

新加坡炼油利润1月平均在近三年高位的每桶9.96美元，柴油利润则徘徊于接近六年低点水准。

“这不仅和需求有关，还关乎庞大产量是否符合经济效益。”一中国炼厂消息人士称。

“当油价每桶只有大约30美元时，利润接近每桶10美元，这根本不合理。”

在中国经济增长降温之际，柴油需求增长赶不上供应过剩，只能外流并储存在欧洲外海的船上。(完)