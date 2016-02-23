柴油鏖战进行时：中国巨额出口压低亚洲裂解价差

路透新加坡2月23日 - 中国成为主要的油品出口国，压低了亚洲地区的油品裂解价差。因为在中国有利的国内燃料政策鼓舞下，国内炼油商保持高位生产，将过剩供应输往区域市场。

中国油品出口飙升最明显的体现在柴油市场。2015年中国的柴油出口暴增近80%，受此影响，亚洲指标裂解价差近期下滑至六年最低。

作为全球第二大柴油生产国，中国在去年之前还只是少量出口柴油，国内的大型采矿、发电和货运行业消耗了大多数的产出。

但是随着中国工业引擎的放缓，炼厂加工率却仍然较高，以满足运输业对于汽油和航空燃油依旧强劲的需求。这就导致了柴油出现供应过剩，在2015年加速向亚洲市场输送。

2015年下半年中国柴油月均出口865,000吨，大大高于上半年329,000吨的月均水平。

“由于中国的独立炼厂获得原油的渠道增加，这会对其开工率产生正面影响。而在已经供应过剩的中质馏分油市场，每增加一桶额外供应，都会对柴油利润产生不利影响，”研究机构JBC Energy的常务董事DavidWech表示。

独立炼厂的额外出口配额，以及对于国有石油巨头中石化(0386.HK) (600028.SS)旗下炼厂与出口挂钩的激励措施，预计会导致2016年出口增加。1月出口虽然低于12月，却是2015年1月的10倍以上。

Wech表示，2018年中国柴油净过剩量可能是2015年10万桶/日的两倍以上，增至22万桶/日，或约为1,080万吨。

“中国出口造成的柴油供应大量过剩的情况...(将)保持不变，将导致亚洲柴油价格在2016-2020年逊于欧洲和北美，”BMI Research的亚洲石油分析师Peter Lee表示。

虽然中国出口增加削减了亚洲柴油利润，使之从一年前的大约每桶16美元降到了现在的10美元左右，但其影响部分被原油价格下跌所抵消，使其它炼厂保持盈利。

**竞争力威胁**

中国炼厂亦因国内最低限价而获得保护，这个保底价高于国际价格而且为有价格竞争力的出口提供了缓冲。

在月度基础上，中国已超过日本和台湾，成为继韩国、新加坡和印度之后的亚洲第四大柴油出口国。

据贸易数据和路透对亚洲船货装运数据的分析，2015年12月，中国在亚洲柴油出口中占比为12%，而九个月前仅为4%。

韩国和日本炼厂表示，他们有信心在亚洲站稳脚跟，该地区的长期需求料将消化供应盈余，但他们也承认，中国炼厂在新市场具有优势。

“我们的市场份额没有输给中国炼厂，但在扩张业务方面，尤其是在东南亚市场我们却更加困难了，”一家韩国炼厂的消息人士称。

“他们(中国)的国内定价体系对他们非常有利，所以他们(中国炼厂)可以获得较高的利润率，这意味着他们能以更低的价格提供柴油船货，而这是我们难以与之竞争的。”

**扩大出口范围**

JBC的Wech表示，在全球来看，中国到2018年料将成为第八大柴油出口国，较2015年的第20位排名大大提前。

中国最大的出口市场是新加坡，因为中国炼厂在这个亚洲指标定价体系中所占比重较大，并且将柴油储存在这个地区的交易中心。不过，中国的出口并不仅限于此，范围可远及非洲和阿根廷。

中国新建炼厂也能够满足澳洲等发达国家较为严格的规格要求。由于关闭老化炼厂，澳洲对进口的需求上升。

“我认为，澳洲对他们的吸引力最为直接，或许一定程度上非洲也不错，但可以肯定，他们会希望出口范围扩大到欧洲和美国，”一家日本炼厂的消息人士说。

按出口地划分的中国柴油出口图表： tmsnrt.rs/210hkae

(完)