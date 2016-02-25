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时事要闻 | 2016年 2月 25日 星期四 18:47 BJT

中国在吉布提建设保障设施的基础工程建设已经启动

路透北京2月25日 - 中国国防部周四称，中国在吉布提建设保障设施的基础工程建设已经启动。

中国国防部发言人吴谦表示，中国与吉布提经过友好协商，就中国在吉布提建设保障设施一事上达成一致。该设施将主要用于中国军队执行亚丁湾和索马里海域护航、维和、人道主义救援等任务的休整补给保障。

“目前，相关设施的基础工程建设已经启动，中方已派遣部分人员开展相关工作，”吴谦在国防部例行记者会上说道。（完）

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