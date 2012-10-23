东风汽车与德国格特拉克合建变速箱生产厂

路透上海10月23日电---中国东风汽车集团(0489.HK)周一稍晚公告称,与德国格特拉克公司签约,双合拟成立一家汽车变速箱合资公司,总投资1.2亿欧元.

公告显示,合资企业的注册资本为4,000万欧元,中外双方股权各半,并各派驻三位董事,东风汽车有权委任董事会主席.

公告称,该合资公司的目标是通过采用先进技术和管理方法进行汽车变速箱及其零部件的研发、生产、组装和销售,并为此等变速箱产品提供零部件和售後服务.

格特拉克集团是全球最大的独立变速箱制造商之一,其主要产品为手动变速箱,手自一体变速箱及双离合变速箱等.

据新华社周一报导,该合资公司将生产先进的双离合变速箱,目前国内大多数双离合变速箱由德国大众(VOWG_p.DE)等外资厂商生产.

东风汽车集团是中国第二大汽车生产商,其与日本日产汽车(7201.T),本田汽车(7267.T)及法国标致雪铁龙(PEUP.PA)等成立多家合资公司.东风汽车集团周一收报10.56港元,跌2.22%.(完)

--发稿 林琦; 审校 曾祥进

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