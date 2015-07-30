中国大额存单发行主体将由9家扩至102家--公告

路透上海7月30日 - 中国市场利率定价自律机制周四称，大额存单发行主体范围将由市场利率定价自律机制核心成员，扩大到基础成员中的全国性金融机构和具有同业存单发行经验的地方法人金融机构及外资银行，机构个数由目前的9家扩大至102家。

刊登在中国货币网上的通知指出，自大额存单产品推出以来，发行进展顺利，市场反应良好。为进一步推动大额存单市场发展，逐步扩大金融机构负债产品市场化定价范围，有序推进利率市场化改革，决定扩大大额存单发行主体范围。

自律机制称将继续监测评估大额存单发行交易情况，充分发挥行业自律和协调作用，促进大额存单市场平稳健康发展，维护公平有序的利率定价竞争秩序。

6月2日，中国央行正式发布《大额存单管理暂行办法》，允许商业银行、政策性银行、农村合作金融机构等可面向个人、非金融企业等发行记账式大额存款凭证，发行采用电子化的方式，利率以市场化方式确定。

工商银行(601398.SS)和农业银行(601288.SS)等九家市场利率定价自律机制核心成员，6月15日发行了首批大额存单，期限以一年以内（含）为主。

市场利率定价自律机制是指由金融机构组成的市场定价自律和协调机制，旨在符合国家有关利率管理规定的前提下，对金融机构自主确定的货币市场、信贷市场等金融市场利率进行自律管理，维护市场正当竞争秩序，促进市场规范健康发展。（完）

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(发稿 边竞; 审校 林高丽)

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