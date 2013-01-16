李克强：城镇化不能人为造城 “新四化”仍靠改革创新

路透北京1月16日 - 中国国务院副总理李克强指出,新型城镇化不能人为造城.中国要实现工业化、信息化、城镇化、农业现代化的新四化,仍然要靠改革创新.要深化企业、财税、金融、户籍、土地管理制度、价格等改革.

新华社周二晚间报导,李克强指出,推进城镇化核心是人的城镇化,关键是提高城镇化质量,要走集约、节能、生态的新路子,着力提高内在承载力,不能人为"造城", 要实现产业发展和城镇建设融合,让农民工逐步融入城镇.

"粮食是安天下之本,我国粮食供需总体上仍处于紧平衡状态,靠天吃饭还没有根本改变,今后粮食消费还将刚性增长,十几亿人的吃饭问题,谁也'背'不起,只有靠我们 自己."李克强称,要守住管好"天下粮仓",实质上就是要把好耕地红线、打牢农业基础、确保粮食安全.

李克强解释称,"新四化"相互联系、相互促进.工业化与信息化是发展到一定阶段的"孪生子",其深度融合是产业升级的方向与动力;城镇化蕴含着最大的内需潜力, 是现代化建设的载体;而农业现代化则是整个经济社会发展的根本基础和重要支撑.(完)

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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