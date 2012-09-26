李克强：推进新型城镇化 破解城市内部二元结构难题

路透北京9月26日电---中国国务院副总理李克强指出,要把资源型城市转型和棚户区改造作为推进新型城镇化的重要任务.加快资源型城市可持续发展,着力破解城市内部二元结构难题,带动内需扩大和就业增加,走可持续的新型城镇化道路.

新华社周二晚间援引他在全国资源型城市与独立工矿区可持续发展及棚户区改造工作座谈会上的讲话称,城镇化是中国发展的一个大战略,城镇化不是简单的城市人口比例增加和面积扩张,而是要在产业支撑、人居环境、社会保障、生活方式等方面实现由"乡"到"城"的转变.

"当前资源枯竭城市及工矿区的居民仍有6,000-7,000万人,其中相当一部分还住在棚户区,成为中国城市内部二元结构的集中反映."李克强称.

经过长期开发,不少资源型城市和矿区资源逐步枯竭,普遍出现接续产业跟不上、就业困难、生态环境严重破坏、社会保障负担重等问题,与其他城市的发展差距拉大,很多独立工矿区人均财力不及全国平均水平的1/5.

他指出,近几年国家大规模实施保障性安居工程,其中一半是棚户区改造,在已完成的1,000多万户棚改中,有几百万户集中在资源枯竭城市.

李克强指出,将独立工矿区纳入资源型城市可持续发展的政策支持范围,因地制宜,宜改则改,宜搬则搬.资源型城市转型,要以企业为主体,既瞄准资源深加工,又注重发展非资源产业,关键是能带动更多就业.(完)

--发稿 沈燕

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