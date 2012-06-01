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路透中文国际短讯 | 2012年 6月 1日 星期五 08:59 BJT

李克强称中国经济下行压力加大

中国国务院副总理李克强表示，中国经济下行压力正在加大，保持经济平稳较快发展，要坚持扩大内需的长期战略方针。面对将放缓至1999年来最低水平的经济增速，中国政府采取措施加快新投资项目进程，同时出台新的激励政策刺激消费以拉动经济增长。

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