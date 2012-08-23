李克强：继续贯彻执行楼市调控政策

路透北京8月23日电---中国国务院副总理李克强日前表示,要继续贯彻执行房地产市场调控政策,抑制投机投资性需求,增加普通商品住房供应,巩固调控成果,促进房地产市场长期平稳健康发展.

新华社周三晚间报导援引他在北京市考察保障性安居工程建设情况时称,在当前形势下,更应充分发挥好保障房建设惠民生、稳增长、调结构一举多得的作用.

李克强称,目前保障房开工建设已达到全年目标的70%以上.但中低收入住房困难家庭和棚户区居民仍然较多,改善居住条件的期盼和需求十分强烈,必须继续有力推进保障房建设和棚户区改造,这也有利於抑制房价过快上涨,降低城镇化进程中人口合理转移的门槛.

尽管房地产调控政策未有松动,但最新数据进一步证实,中国房地产市场已走出低谷.路透据国家统计局上周六公布的数据测算,继上月新建住宅价格环比持平後,7月环比又微升0.1%.

稍後即有人民日报海外版援引业内人士称,已有政策若能从严执行,市场不具大幅反弹条件,楼市调控当前仍以稳字当头,调控加码可能较小.(完)

--发稿 张胜男; 审校 黄凯

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