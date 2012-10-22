李克强：三行业纳入营改增试点 逐步扩大至全国

路透上海10月22日电---中国副总理李克强近日强调,以结构性减税推动经济结构调整与改革,通过营业税改征增值税促进产业结构升级.适时将邮电通信等三个行业纳入改革试点,并逐步将营改增扩大到全国.

中共中央政治局常委李克强是在主持召开扩大营业税改征增值税试点工作座谈会时作出上述表示.

他指出,要抓紧制定扩大改革试点的具体方案,适时将邮电通信、铁路运输、建筑安装等行业纳入改革试点.根据国家和地方财力可能,逐步将营改增扩大到全国.

他并强调,推进营改增是不是营业税和增值税的简单转换,而是重大制度创新.通过将营业税逐步改为增值税,基本消除重复征税并实现公平税负,做到对货物和服务统一征税,有利於防止重产品、轻服务的问题.

近期,营改增试点将扩大到9个省(直辖市)和3个计划单列市,这些地区经济总量、服务业增加值和税收收入超出全国的"半壁江山".

国务院近期召开的常务会议指出,要落实好结构性减税政策,稳步推进营业税改征增值税试点,强化预算支出管理,优化信贷结构,扩大债券发行规模,促进资本市场稳定健康发展.(完)

--发稿 刘昕; 审校 屈桂娟

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