李克强：深入实施扩内需战略 加快经济结构调整

路透北京2月16日电---中国国务院副总理李克强撰文称,以扩大内需为战略基点,加快推进经济结构调整,坚定不移推进重点领域和关键环节改革.

新华社周三晚间援引他在最新一期《求是》杂志撰写的文章称,要突出把握好稳中求进的工作总基调,统筹处理好速度、结构、物价三者关系,把发展的出发点和落脚点放在保障和改善民生上.

"要在保持投资合理规模的同时,完善政策,改善环境,尤其要增强居民消费能力,有效释放我国巨大的消费潜力."李克强称,要合理划分"基本"与"非基本",政府保障基本公共服务,非基本公共服务主要依靠市场和社会力量提供.

文章指出,扩内需的最大潜力在城镇化.要在充分尊重农民意愿、切实维护农民权益、严格保护耕地的基础上,积极稳妥地推进城镇化,培育新的经济增长极.

此外,在积极推动战略性新兴产业、高技术产业和先进制造业发展的同时,促进服务业特别是现代服务业加快发展.

中国国务院总理温家宝周三主持召开的国务院常务会议也明确提出今年深化经济体制改革重点,要改善宏观调控,健全市场体系,深化垄断行业改革,更好地发挥市场配置资源的基础性作用.(完)

--发稿 沈燕; 审校 张喜良

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