李克强：城镇化是最大内需潜力所在

受高基数和春节影响中国1月FDI同比下降 中国吸收外资仍有竞争力（更新版）
路透北京2月16日 - 中国商务部周四公布，1月实际使用外资(FDI)金额801亿元人民币（折120亿美元），同比减少9.2%，FDI下降主要由于上年同期到资较集中、基数较高，1月春节假期等因素也造成一定影响。
路透北京9月20日电---外需"靠不住"之际,提振内需成为中国推动经济发展的主要力量.国务院副总理李克强称,城镇化是中国最大的内需潜力所在.
"在未来二三十年里,如果城镇化率的提高保持目前水平,每年将有1,000多万人口转移到城市,"新华社周三晚援引李克强的话称.
他指出,要围绕城镇化发展中面临的发展方式转变和结构调整、生态环保等问题,协调推进改革,化解深层次矛盾.
同时,要抓紧制定城镇化发展中长期规划,研究实行差别化政策,促进大中小城市和小城镇协调发展.
不过李克强也强调,推进城镇化同时也必须严格保护耕地,切实保障粮食安全.
中国目前城镇化率刚刚超过50%,明显低於发达国家近80%的水平.进一步推进城镇化,要求提高城镇公共服务并加大基建投资力度,并进而带来居民收入和消费的增加,释放出巨大内需潜能.(完)
--发稿 乔艳红; 审校 林高丽
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