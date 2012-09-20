李克强：城镇化是最大内需潜力所在

香港连续23年获评全球最自由经济体 与新加坡差距进一步拉阔

路透香港2月16日 - 香港连续第23年获传统基金会（The Heritage Foundation）评为全球最自由的经济体，得分较上一份报告为高，与排名第二的新加坡相比的领先幅度进一步拉阔。