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中国财经 | 2012年 9月 20日 星期四 10:06 BJT

李克强：城镇化是最大内需潜力所在

路透北京9月20日电---外需"靠不住"之际,提振内需成为中国推动经济发展的主要力量.国务院副总理李克强称,城镇化是中国最大的内需潜力所在.

"在未来二三十年里,如果城镇化率的提高保持目前水平,每年将有1,000多万人口转移到城市,"新华社周三晚援引李克强的话称.

他指出,要围绕城镇化发展中面临的发展方式转变和结构调整、生态环保等问题,协调推进改革,化解深层次矛盾.

同时,要抓紧制定城镇化发展中长期规划,研究实行差别化政策,促进大中小城市和小城镇协调发展.

不过李克强也强调,推进城镇化同时也必须严格保护耕地,切实保障粮食安全.

中国目前城镇化率刚刚超过50%,明显低於发达国家近80%的水平.进一步推进城镇化,要求提高城镇公共服务并加大基建投资力度,并进而带来居民收入和消费的增加,释放出巨大内需潜能.(完)

--发稿 乔艳红; 审校 林高丽

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