张高丽：中国处于经济转型升级的关键时期

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京7月22日 - 中国国务院副总理张高丽近日表示，中国处于经济转型升级的关键时期，将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，适时适度预调微调，增强宏观调控的针对性和实效性。
上周末他在贵州调研时强调，将致力于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，提高经济的质量效益，确保全面完成今年经济社会发展任务。
中国政府网援引张高丽讲话称，今年以来，中国经济运行总体平稳，主要指标在合理区间，但经济环境更加错综复杂，经济既有增长动力、也有下行压力。
“必须坚定信心、底线思维、立足当前、利于长远，统筹考虑稳增长、调结构、促改革，打造中国经济升级版。”他表示。
张高丽并指出，必须化解产能过剩，加大污染治理，要盘活存量、优化增量、提高资金使用效益，坚决防范财政金融风险。
此外，必须采取财政、金融、价格等政策措施，支持合理的基础设施、民生工程、服务业和出口企业、中小型企业、特别是小微企业的发展，扩大国内外需求，继续取消和下放行政审批权，吸引民间资本投向需要的领域和产业。
中国正在逐步推进改革。央行上周五就宣布进一步推进利率市场化改革，自7月20日起全面放开金融机构贷款利率管制。(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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