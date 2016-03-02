国有研发机构可将科研成果作价入股 鼓励优先向小企业转移成果--中国国务院

路透北京3月2日 - 中国国务院周三称，国家设立的研究开发机构、高等院校可以对其持有的科研成果自主决定转让、许可或者作价投资，有权依法以持有的科技成果作价入股确认股权和出资比例。

中国政府网发布的关于促进科技成果转化法若干规定的通知称，国家设立的研究开发机构和高等院校应当采取措施，优先向中小微企业转移科技成果，为大众创业、万众创新提供技术供给。

“转化科技成果所获得的收入全部留归单位，纳入单位预算，不上缴国库，扣除对完成和转化职务科技成果作出重要贡献人员的奖励和报酬后，应当主要用于科学技术研发与成果转化等相关工作，并对技术转移机构的运行和发展给予保障。”通知表示。

通知并称，鼓励以科技成果作价入股方式投资的中小企业充分利用资本市场做大做强，国务院财政、科技行政主管部门要研究制定国家设立的研究开发机构、高等院校以技术入股形成的国有股，在企业上市时豁免向全国社会保障基金转持的有关政策。

对国家设立的研究开发机构、高等院校对其持有的科技成果定价，通知规定应当通过协议定价、在技术交易市场挂牌交易、拍卖等市场化方式确定价格。

同时，通知指出，鼓励企业建立健全科技成果转化的激励分配机制，充分利用股权出售、股权奖励、股票期权、项目收益分红、岗位分红等方式激励科技人员开展科技成果转化。（完）

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