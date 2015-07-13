中金所称合约连续两个交易日出现同方向单边市限制开仓

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月13日 - 中国金融期货交易所最新发布实施新的风险管理办法规定，合约连续两个交易日出现同方向单边市，交易所有权根据市况采取一种或者多种风险控制措施，包括提高交易保证金标准、限制开仓、限制出金、限期平仓、强行平仓、暂停交易、调整涨跌停板幅度、强制减仓或者其他风险控制措施。
新办法还规定，合约连续两个交易日出现同方向单边市（第一个单边市的交易日称为D1交易日，第二个单边市的交易日称为D2交易日，D1交易日前一交易日称为D0交易日），D2交易日为最后交易日的，该合约直接进行交割结算；D2交易日不是最后交易日的，交易所有权根据市况采取多种风险控制措施。
中金所并指出，各交易品种持仓限额根据交易所有关规定执行，交易所可以根据市场风险状况调整持仓限额标准。会员、客户持仓达到或者超过持仓限额的，不得同方向开仓交易。
此轮行情，中证500期指<0#CIC:>成为多空搏杀的主战场。据国内媒体报导，有多位投资者反映今日下午3点后无法在中证500股指期货合约开立多单。中证500股指期货在现货收盘后四合约突然出现急跌，其中IC1509合约由接近涨停缩减涨幅至1.86%，主力7月合约CICN5亦由涨停缩减涨幅至5.03%。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。