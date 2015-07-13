中金所称合约连续两个交易日出现同方向单边市限制开仓

路透北京7月13日 - 中国金融期货交易所最新发布实施新的风险管理办法规定，合约连续两个交易日出现同方向单边市，交易所有权根据市况采取一种或者多种风险控制措施，包括提高交易保证金标准、限制开仓、限制出金、限期平仓、强行平仓、暂停交易、调整涨跌停板幅度、强制减仓或者其他风险控制措施。

新办法还规定，合约连续两个交易日出现同方向单边市（第一个单边市的交易日称为D1交易日，第二个单边市的交易日称为D2交易日，D1交易日前一交易日称为D0交易日），D2交易日为最后交易日的，该合约直接进行交割结算；D2交易日不是最后交易日的，交易所有权根据市况采取多种风险控制措施。

中金所并指出，各交易品种持仓限额根据交易所有关规定执行，交易所可以根据市场风险状况调整持仓限额标准。会员、客户持仓达到或者超过持仓限额的，不得同方向开仓交易。

此轮行情，中证500期指<0#CIC:>成为多空搏杀的主战场。据国内媒体报导，有多位投资者反映今日下午3点后无法在中证500股指期货合约开立多单。中证500股指期货在现货收盘后四合约突然出现急跌，其中IC1509合约由接近涨停缩减涨幅至1.86%，主力7月合约CICN5亦由涨停缩减涨幅至5.03%。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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