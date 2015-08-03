大连铁矿石期货7月成交创纪录新高 震荡行情推波助澜

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透马尼拉8月3日 - 在价格剧烈震荡中，中国大连商品交易所铁矿石期货成交量7月暴增至纪录高位，吸引更多交易涌入全球流动性最高的铁矿石衍生品市场。
大商所官网资料显示，7月铁矿石成交量达3,240万手，超过了此前5月创下的2,490万手纪录高位。
这相当于32亿吨铁矿石，是全球一年海运铁矿石贸易量的两倍以上。
上个月指标现货铁矿石价格暴起暴落，先触及10年低点每吨44.10美元，三周后又升破55美元。
现货铁矿石价格多数尾随大连铁矿石期货DCIOcv1走势，铁矿石期货同期间由纪录低点317.5元人民币升至374.5元的高点。
“流动性提高会带来更多流动性。随着这块市场变得更大，便拥有吸引更多交易员及投机客进入的深度，”香港Argonaut证券分析师Helen Lau指出。(完)
(编译 蔡美珍；审校 屈桂娟)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。