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中国财经 | 2015年 8月 26日 星期三 18:37 BJT

中金所对164名期指客户采取限制开仓一个月的监管措施

路透北京8月26日 - 中国金融期货交易所周三发布通知，对152名单日开仓量超过600手、13名日内撤单次数达到400次、一名自成交次数达到五次，共计164名（去除重复）股指期货客户采取限制开仓一个月的监管措施。

新闻稿称，上述客户在当日的交易行为违反了该所发布的《关于股指期货异常交易监管标准及处理程序的通知》的相关规定，为进一步加强对股指期货市场异常交易行为的监管，中金所对其及时采取了监管措施。

中金所表示，将继续坚持严格监管理念，认真履行自律监管职责，及时发现市场异动并采取坚决措施，对各类违规行为坚持发现一起查处一起，维护“三公”原则和市场的规范运行。

中金所周二晚间发布系列股指期货管控措施，决定自周三（26日）结算时起，逐步提高沪深300和上证50股指期货各合约的非套期保值持仓的交易保证金，最终至20%。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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