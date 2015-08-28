中金所将进一步抑制期指过度投机 下周一起保证金上调为30%

路透北京8月28日 - 中国证监会发言人张晓军周五称，中国金融期货交易所将进一步抑制股指期货过度投机，自下周一(31日)结算时起，将沪深300、上证50、中证500股指期货各合约非套保持仓的交易保证金全部调整为合约价值的30%，目前为20%。

他在证监会例行新闻会上称，中金所并将自8月31日起，对沪深300期指、上证50期指和中证500期指客户在单个产品、单日开仓交易量超过100手的认定为日内开仓交易量较大的异常交易者，之前规定为600手。

“日内开仓交易量是指客户单日在单个产品的所有合约上买开仓和卖开仓之和，套期保值的开仓数量不受此限。”他说。

他并提到，上述措施实施以后，中金所还将继续评估其实施效果，视情况采取进一步措施，来抑制进一步投机。（完）

(发稿 张晓翀；撰写 乔艳红; 审校 张喜良)

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