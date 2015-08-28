中金所将进一步抑制期指过度投机 下周一起保证金上调为30%

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月28日 - 中国证监会发言人张晓军周五称，中国金融期货交易所将进一步抑制股指期货过度投机，自下周一(31日)结算时起，将沪深300、上证50、中证500股指期货各合约非套保持仓的交易保证金全部调整为合约价值的30%，目前为20%。
他在证监会例行新闻会上称，中金所并将自8月31日起，对沪深300期指、上证50期指和中证500期指客户在单个产品、单日开仓交易量超过100手的认定为日内开仓交易量较大的异常交易者，之前规定为600手。
“日内开仓交易量是指客户单日在单个产品的所有合约上买开仓和卖开仓之和，套期保值的开仓数量不受此限。”他说。
他并提到，上述措施实施以后，中金所还将继续评估其实施效果，视情况采取进一步措施，来抑制进一步投机。（完）
(发稿 张晓翀；撰写 乔艳红; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。