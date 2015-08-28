股指期货客户单个产品、单日开仓量超100手为异常交易-中金所（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(新增分析师评论)
路透北京8月28日 - 中国金融期货交易所周五宣布，上调股指期货各合约非套保持仓交易保证金，严格异常交易行为监管，进一步抑制股指期货市场过度投机。分析师表示，考虑到即将举行的大阅兵将放假，交易所提高合约保证金也属正常，不过单日开仓交易量限额将抑制市场活跃度。
中金所新闻稿表示，自8月31日起，对沪深300、上证50、中证500股指期货客户在单个产品、单日开仓交易量超过100手的认定为“日内开仓交易量较大”的异常交易行为。日内开仓交易量是指客户单日在单个产品所有合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。套期保值交易的开仓数量不受此限。
另外，自8月31日结算时起，将沪深300、上证50、中证500股指期货各合约非套保持仓的交易保证金全部调整为合约价值的30%。
“这个比较致命的，还是为了打击做空，600手变100手日内高频基本上玩不了，市场抑制活跃度。”永安资本衍生品总监周博称，从交易所的角度看，为了把风险控制住，或者降低市场的压力，上述措施确实能起到一定抑制作用，但具体效果还得看盘面反应。
而对上调股指期货非套保持仓交易保证金措施，他表示，历次大的假期之前交易所都要提高保证金比例，因此属正常行为。
中金所新闻稿并称，此前于8月26日采取股指期货一系列严格监管措施抑制市场过度投机，实施以来取得一定成效。上述措施实施后，中金所将继续跟踪评估措施实施效果，视情况采取进一步措施，抑制市场过度投机，促进股指期货市场平稳健康运行。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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